Jamaika'da Melissa Kasırgası: 45 Ölü, 15 Kayıp

JAMAİKA'da etkisini gösteren Melissa Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldiği belirtildi.

Jamaika Acil Durum Yönetimi Ofisi Genel Müdürü Alvin Gayle, 28 Ekim'de ülkeyi vuran Melissa Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldiğini, 15 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

5'inci kategori seviyesine ulaşan kasırga nedeniyle ulaşımı kesilen iki kasabaya, helikopterlerle gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıldığı söyleyen Gayle, 1100 kişinin ise halen acil durum barınaklarında yaşadığını belirtti.

Gayle, kasırga nedeniyle 30 bin hane halkının da evlerini terk ettiğini sözlerine ekledi.