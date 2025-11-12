Haberler

Jamaika'da Melissa Kasırgası: 45 Ölü, 15 Kayıp

Jamaika'da Melissa Kasırgası: 45 Ölü, 15 Kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melissa Kasırgası'nın Jamaika'da yol açtığı felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. 15 kişi kayıp, 30 bin hane halkı evini terk etti.

JAMAİKA'da etkisini gösteren Melissa Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldiği belirtildi.

Jamaika Acil Durum Yönetimi Ofisi Genel Müdürü Alvin Gayle, 28 Ekim'de ülkeyi vuran Melissa Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldiğini, 15 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu.

5'inci kategori seviyesine ulaşan kasırga nedeniyle ulaşımı kesilen iki kasabaya, helikopterlerle gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımı yapıldığı söyleyen Gayle, 1100 kişinin ise halen acil durum barınaklarında yaşadığını belirtti.

Gayle, kasırga nedeniyle 30 bin hane halkının da evlerini terk ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.