Jaipur'daki Hastanede Yangın: 6 Hasta Hayatını Kaybetti
Hindistan'ın Jaipur kentindeki bir hastanede çıkan yangında 6 hasta yaşamını yitirdi. Yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
HİNDİSTAN'ın Jaipur kentindeki bir hastanede çıkan yangında 6 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, 6 hasta yaşamını yitirdi. Yangının, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya