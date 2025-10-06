Haberler

Jaipur'daki Hastanede Yangın: 6 Hasta Hayatını Kaybetti

Jaipur'daki Hastanede Yangın: 6 Hasta Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Jaipur kentindeki bir hastanede çıkan yangında 6 hasta yaşamını yitirdi. Yangının elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

HİNDİSTAN'ın Jaipur kentindeki bir hastanede çıkan yangında 6 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, 6 hasta yaşamını yitirdi. Yangının, elektrik tesisatındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Puan kaybı sonrası çıldırdı! Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan

Ünlü şarkıcıdan Fenerbahçeli futbolculara büyük isyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.