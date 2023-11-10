İzmir'de Yunan unsurları tarafından itilen 132 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde mahsur kalan 132 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İZMİR'de, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun, Dikili ve Çeşme açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirlenen ve denizde mahsur kalan 132 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.