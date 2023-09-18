İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, Tahtalı Barajı'na düştü. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin yerinin tespit edilmesi ve içindeki personelinin kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü denetimindeki alanda meydana gelen kazanın ardından ilk olarak bölgedeki İZSU güvenlik personeli harekete geçti. İzmir Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri de kısa süre içinde olay yerine gelerek çalışmalara katıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden biriyle gece 23.55 sıralarında irtibat kesildi. İçinde 4 personelin bulunduğu helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edildi. İZSU Genel Müdürlüğü'nün kontrolündeki alanda ilk arama kurtarma çalışması burada görevli personel tarafından başlatıldı.

Yaralı durumdaki helikopter personeline ilk ulaşan da İZSU ekipleri oldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verilerek ilk müdahalenin yapılması sağlandı. Su altındaki helikopterin yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarda da İZSU Genel Müdürlüğü su altı görüntüleme teknolojisi bulunan deniz araçlarıyla ekiplere destek oldu. - İZMİR