İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter düştü

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir helikopter, söndürme çalışmalarında kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü. Kazada mürettebatın 4 kişiden biri yüzerek karaya çıktı, diğer 3 kişi ise arama çalışmalarıyla bulunmaya çalışılıyor. Yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangına müdahale eden bir helikopter, 23.53'te söndürme çalışmalarında kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterin ilk olarak düştüğü yer tespit edilirken, arama-kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

YÜZEREK KARAYA ÇIKTI

Mürettebattın 4 kişi olduğu öğrenilirken kaza sonrası bir kişi yüzerek karaya çıktı. Gece boyunca devam eden 3 kişiyi arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla tekrar hız kazandı. Bölgede jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin hem karadan hem havadan arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları da yine havadan ve karadan devam ediyor.