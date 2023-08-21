İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.