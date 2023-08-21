İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Aliağa'daki orman yangını kontrol altına alındı
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.38 sıralarında Yalı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.