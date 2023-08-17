İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın, Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi ve hızlı bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.