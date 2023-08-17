İzmir Aliağa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın, Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi ve hızlı bir şekilde müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.45 sıralarında Kapıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. İlk müdahalenin 14.05'de yapıldığı yangın, 14.38'de kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya