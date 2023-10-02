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İzmir Açıklarında Yunanistan Unsurlarınca Türk Kara Sularına İtildi, 310 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve yardım talebinde bulunan 310 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 275 düzensiz göçmen lastik bot ve can sallarından, 35 düzensiz göçmen ise Karaada Adası üzerinden kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.