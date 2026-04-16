İyi Parti Almanya Dış Temsilciliği, Müsavat Dervişoğlu'nun da Katılacağı "Büyük Buluşma" Etkinliği Düzenleyecek

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği, 19 Nisan Pazar günü Stuttgart yakınlarındaki Böblingen'de "Büyük Buluşma" etkinliği düzenleyecek. Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve bazı milletvekilleri de katılacak.

İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği, Almanya'nın Stuttgart'ta "Büyük Buluşma" adıyla bir etkinlik düzenlenecek. Avrupa genelindeki İYİ Parti yurt dışı teşkilat başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra, Türk sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi parti temsilcileri ile İYİ Parti gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 19 Nisan Pazar günü saat 15.00'te Stuttgart yakınlarındaki Böblingen ilçesinde yapılacak.

Etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Burcu Akçaru Üstbaş, Nusret Acur ve Yunus Özay Er ile İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ ve çok sayıda davetlinin katılacağı bildirildi.

İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Genel Sekreteri Recep Çalışkan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu erenlerinden Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Gelin canlar; bir olalım, iri olalım, diri olalım" sözlerini hatırlatarak, "Herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

