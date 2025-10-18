Haberler

İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
İtalya'da tanınmış gazeteci Sigfrido Ranucci'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Şans eseri olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken ünlü gazeteci, kızının patlamadan 20 dakika önce bölgeden ayrıldığını ifade etti. Yetkililer olayın, mafya ilişkilerini yakından takip eden Ranucci'yi "susturma" amacı taşıdığını belirtiyor.

İtalya'da tanınmış araştırmacı gazeteci Sigfrido Ranucci'nin aracına, Roma'nın güneyindeki Pomezia kasabasında gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada gazetecinin aracı, ailesine ait bir diğer otomobil ve komşu bir ev ağır hasar gördü. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

PATLAMA MAHALLEYİ SARSTI

Ranucci'nin sunuculuğunu yaptığı RAI televizyonunda yayınlanan "Report" adlı araştırmacı gazetecilik programının sunucusu. Ranucci patlamanın şiddetinin "son derece yüksek" olduğu belirtilerek, "Patlamanın gücü o kadar büyüktü ki, o anda oradan biri geçseydi hayatını kaybedebilirdi." ifadeleri kullanıldı. Olayın gece geç saatlerde meydana geldiği ve büyük bir gürültüyle çevrede paniğe yol açtığı aktarıldı.

Ünlü gazeteci, araçlardan birinin kızına ait olduğunu ve kızının patlamadan sadece 20 dakika önce bölgeden ayrıldığını söyledi.

İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

MELONİ SALDIRIYI KINADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıyı "ciddi bir gözdağı eylemi" olarak nitelendirerek, "Bu, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yönelik bir saldırıdır. Bilgi özgürlüğü ve bağımsızlığı demokrasilerimizin vazgeçilmez değerleridir. Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise gazetecinin güvenliğinin "en yüksek seviyeye çıkarıldığını" duyurdu. Piantedosi, saldırıyı "yalnızca kişiye değil, aynı zamanda basın özgürlüğüne ve demokrasimizin temel değerlerine yönelik korkakça ve son derece ciddi bir eylem" sözleriyle tanımladı.

2009'DAN BU YANA POLİS KORUMASINDA

2009'dan bu yana polis koruması altında bulunan Ranucci'nin güvenliği, 2021 yılında Ndrangheta mafyasının suikast planı sonrası artırılmıştı.

Report programı, yıllardır yolsuzluk, organize suç ve siyaset-mafya ilişkileri üzerine yaptığı haberlerle tanınıyor. Program, geçtiğimiz yıl Başbakan Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia tarafından, organize suç bağlantılarını konu alan bir bölüm nedeniyle iftira davası ile karşı karşıya kalmıştı.

Ranucci, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Report'un yeni sezonunun yakında başlayacağını ve bankacılık sistemi, sağlık sektörü, yenilenebilir enerji ile aşırı sağ-mafya ilişkileri gibi konulara odaklanacağını duyurmuştu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, İtalya basın özgürlüğü sıralamasında dünya genelinde 49'uncu sırada yer alıyor. RSF'nin son raporunda "Organize suç ve yolsuzluk üzerine çalışan gazeteciler sistematik biçimde tehdit ediliyor, zaman zaman fiziksel saldırılara uğruyor" ifadeleri yer aldı. Rapora göre, şu anda İtalya'da yaklaşık 20 gazeteci, maruz kaldıkları tehdit ve saldırılar nedeniyle sürekli polis koruması altında yaşıyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Dünya
