İtalya'nın en büyük mafya davasında 207 kişiye toplam 2200 yıl hapis cezası

İtalya'nın Calabria bölgesindeki Rinascita-Scott davasında, 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 207 kişiye toplam 2200 yılın üzerinde hapis cezası verildi. Davada polis, yerel yönetim üyeleri ve iş insanları da yargılandı.

Övgü Pınar / Roma

İtalya’nın en büyük mafya davalarından birinde 207 kişiye toplam 2200 yılın üzerinde hapis cezası verildi.

Ocak 2021’de başlayan Rinascita-Scott davasında, güneydeki Calabria bölgesi merkezli ‘Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 300’den fazla kişi yargılanıyordu. Bugün açıklanan kararla 207 kişi, gasptan uyuşturucu kaçakçılığına kadar çeşitli suçlamalardan 30 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.

Halen koalisyon hükümetinin ortaklarından olan, eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin partisi Haydi İtalya’dan eski senatör Giancarlo Pittelli de mafyayla bağlantı suçlamasıyla 11 yıl hapse mahkum edildi.

Davada yargılananlar arasında polis, yerel yönetim üyeleri ve iş insanları da bulunuyordu.

Ülkede 1980’lerden bu yana görülen en büyük mafya davasında, Vibo Valentia kentinde nüfuz sahibi olan ve 'Ndrangheta'nın en önemli klanlarından biri olarak bilinen Mancuso klanının işlediği suçlara odaklanıldı.

Klanın lideri Luigi Mancuso’nun ise ayrı bir davada yargılanmasına karar verildi. Davanın kilit unsurlarından biri, Mancuso’nun yeğeninin de aralarında yer aldığı itirafçıların ifadeleri oldu.

Lamezia Terme kentinde 300’den fazla sanığın, 400 kadar avukatın ve yüzlerce tanığın sığabilmesi için bu davaya özel bir duruşma salonu inşa edilmişti. ‘Maksi-duruşma’ olarak da anılan dava için savcılık 24 bin kadar telefon dinlemesi kaydı toplamıştı.

İtalya’nın en yoksul bölgelerinden Calabria’da merkezlenen ‘Ndrangheta, dünyanın en güçlü organize suç örgütleri arasında sayılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde varlık gösteren ve Avrupa’da kokain pazarının yüzde 80 kadarını kontrol ettiği düşünülen ‘Ndrangheta’nın yıllık geliri 50 milyar Euro olarak hesaplanıyor.

‘Ndrangheta’nın en az 150 klandan oluştuğu ve büyük ölçüde aile bağlarına dayandığı için büyük bir gizlilik ağından faydalandığı belirtiliyor.

Rinascita-Scott davasına bakan yargıçlar, güvenlik endişesi nedeniyle polis koruması altına alınmıştı. Soruşturmayı yürüten mafyayla mücadele savcısı Nicola Gratteri de 30 yılı aşkın süredir polis korumasında yaşıyor.

Nicola Gratteri soruşturmanın ismindeki, ‘’rinascita’’ (İtalyanca "yeniden doğuş") sözcüğünü, bu dava sonrasında Vibo Valentia bölgesinin yeniden doğması umuduyla seçtiklerini söylemişti. Davanın ismindeki "Scott" sözcüğü ise 'Ndrangheta'nın uluslararası bağlarını ortaya çıkarmak için İtalyan makamlara yardım eden FBI ajanı Sieben William Scott'a atıfla seçildi.