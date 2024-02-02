İtalya İtfaiyesi Sicilya'da Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı
İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağcının sarp yamaçta mahsur kalması üzerine helikopterle kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı. Dağcının sağlığı iyi durumda.
İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağlık bölgedeki sarp yamaçta mahsur kalan dağcıyı helikopterle kurtardı. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı.
İtalya itfaiyesinden bugün yapılan açıklamada, tırmanış sırasında yönünü kaybederek sarp yamaçta mahsur kalan bir adamı helikopterle kurtarıdıklarını duyurdu. İtfaiye, bölgenin yayan inişi imkansız hale getirecek diklikte olduğunu, helikopterle yanaşarak dağcıya ulaştıklarını ifade etti. Dağcının sağlığının iyi olduğu kaydedildi.