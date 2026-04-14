İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile savunma anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı.

13 Nisan 2016'da yürürlüğe giren İtalya-İsrail mutabakat zaptının, iptal edilmediği sürece her 5 yılda bir otomatik yenilenmesi öngörülüyordu. Meloni bugün yaptığı bir açıklamada anlaşmayı yenilemediklerini söyledi.

İtalya basınına göre Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrailli mevkidaşı Israel Katz'a mutabakat zaptını askıya aldıklarını bildiren bir mektup yazdı.

Savunma alanında işbirliği öngören anlaşma askeri teçhizat ve teknoloji değişiminin çerçevesini belirliyordu.

İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırıları sonrası Gazze'deki operasyonları üzerine muhalefet hükümetten bu savunma anlaşmasının durdurulmasını talep ediyordu.

İsrail'in Lübnan'da son günlerdeki saldırıları da İtalya ile ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı.

Lübnan'daki İtalyan BM Barış Gücü (UNIFIL) konvoyuna "uyarı ateşi" açılması sonucu en az bir aracın hasar görmesi üzerine İtalya yönetimi geçen hafta protesto amacıyla İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün Lübnan'ı ziyaret etti ve "Lübnan, çok değer verdiğimiz kardeş bir ülkedir. Bu yüzden bugün Beyrut'a, İsrail'in sivil halka yönelik kabul edilemez saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Aoun'a İtalya'nın dayanışmasını iletmek için geldim" dedi.

Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Tajani, "Gazze'deki gibi bir tırmanışın her ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekmektedir" diye ekledi.

İtalyan Bakan'ın bu sözleri üzerine bu kez İsrail Pazartesi günü İtalya büyükelçisini çağırdı.

Bu gelişmelerin ardından Başbakan Meloni bugün Verona kentindeki bir etkinlik sırasında, "Mevcut durum göz önüne alındığında, hükümet İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya almaya karar verdi" dedi.

Muhalefet silah ambargosu talep ediyor

İtalyan hükümeti daha önce, İsrail'in 2023'te başlayan askeri operasyonları sonrası bu ülkeye yeni silah ihracatına yönelik izinlerin askıya alındığını açıklamıştı.

Ancak muhalefet İsrail'e tam bir silah ambargosu uygulanmasını ve otomatik yenilenen mutabakat zaptının durdurulmamasını talep ediyordu.

Muhalefetteki Demokratik Parti lideri Elly Schlein, mutabakat zaptının askıya alınması üzerine "Bu karar için bu kadar çok zaman mı geçmesi gerekiyordu?" dedi.

Schlein "Başbakan İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesinin askıya alındığını duyurdu. Biz de diğer ilerici güçlerle birlikte bunu bir süredir savunuyorduk, çünkü bu ülkenin onuru uluslararası hukuka saygıyla da ölçülür" diye konuştu.

Muhalefet lideri ayrıca "Bundan sonra ayrım gözetmeksizin yapılan bombalamaları, yasadışı işgali ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırılmasını durdurmak için somut adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

5 Yıldız Hareketi lideri ve eski başbakan Giuseppe Conte de sosyal medyadaki mesajında, "Hükümetin az önce duyurduğu İtalya-İsrail askeri anlaşmasının askıya alınması, ciddi ve kusurlu bir gecikmeyle geldi. Bu, 70 binden fazla Filistinlinin öldürülmesinden sonra gerçekleşti. Ama kesinlikle iyi bir haber" dedi.

Conte buna ek olarak İsrail'e yönelik yaptırım talebini de yineledi.