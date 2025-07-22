İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü

İtalya'da ultra hafif uçak otoyola düştü: 2 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın kuzeyinde, Brescia kenti yakınlarındaki A21 otoyoluna ultra hafif bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeyinde, Brescia kenti yakınlarında yer alan A21 otoyolunun Castel Mella bölgesine yerel saatle 13.00 sıralarında ultra hafif bir uçak düştü.

ÇARPMANIN ARDINDAN ALEV ALDI: 2 ÖLÜ

İtfaiyeden yapılan açıklamada, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilirken, uçağın otoyola düşmesiyle herhangi bir aracın zarar görmediği, ancak uçağın çarpmanın ardından alev aldığı belirtildi.

YANGIN OTOYOL KENARINDAKİ AĞAÇLIK ALANA SIÇRADI

Yangının otoyol kenarındaki ağaçlık alana yayıldığı ve ekiplerin yangına hızla müdahale ettiği bildirilirken, kaza nedeniyle otoyolun bir kısmının trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta Al Musrati krizi

Açtı ağzını yumdu gözünü: 2 yıllık paramı verin ancak öyle giderim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.