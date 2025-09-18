İtalya'da liman işçileri İsrail'e silah sevkiyatını engelledi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yönelik bir tepki de İtalyan liman işçilerinden geldi.

LİMAN İŞÇİLERİ İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI ENGELLEDİ

Ravenna Limanı işçileri, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen iki kamyonun limana girişine izin vermeyerek, İsrail'e silah sevkiyatını engelledi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni, yaptığı açıklamada, liman yetkililerinin, İsrail'in Hayfa Limanı'na giden patlayıcı taşıyan kamyonların limana girişinin reddedilmesi yönündeki kendisinin ve bölgesel yönetimin talebini kabul ettiğini söyledi. Patlayıcıların başka bir ülkeden geldiğini ifade eden Barattoni, " İtalya, İsrail'e silah satışını engellediğini söylüyor, ancak bürokratik boşluklar sayesinde diğer ülkelerden İtalya üzerinden geçmelerinin kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Ravenna Belediye Başkanı Alessandro Barattoni

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE BENZER EYLEMLER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan İsrail'e silah sevkiyatını engellemek için benzer eylemler, Fransa, İsveç ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerindeki liman işçileri tarafından da gerçekleştirilmişti.