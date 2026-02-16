İtalya'da çığ düştü: 2 ölü, 1 yaralı
İtalya'nın Courmayeur beldesinde serbest kayak güzergahına düşen çığ sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi öldü ve 1 kişi yaralandı.
- İtalya'da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde düşen çığda 3 kişi kurtarıldı ve 1 kişi kayıp olarak aranıyor.
İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'de serbest kayak güzergahına düşen çığda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İtalya basını, ülkenin kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İtalya'da Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde de çığ düştüğü bildirildi. Bölgedeki ekiplerin 3 kişiyi kurtardığı ve kayıp 4'üncü kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
