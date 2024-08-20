İtalya'da Batan Yelkenli Teknede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

İtalya'nın Sicilya adası açıklarında dün batan yelkenli teknenin batığında dalgıçlarla yapılan arama kurtarma çalışmaları girişimi başarısız oldu. Vigili del Fuoco, teknedeki mobilyaların yarattığı zorluk nedeniyle batığa erişimin sınırlı kaldığını açıkladı.

Sicilya adasındaki Palermo kenti yakınlarında bulunan Porticello kasabası açıklarında dün lüks yelkenli tekne battı. Tekneden 15 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hala kayıp olduğu, 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kayıp olanlar için dünden bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, teknenin batığına ulaşıldığını ancak tekne içindeki mobilyaların yarattığı zorluk nedeniyle erişimin sınırlı kaldığını duyurdu. İngiliz medyası, kayıplar arasında teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın da olduğunu belirtti. Lynch'in eşi Angela Bacares'in ise kurtarılanlar arasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

MİKE LYNCH KİMDİR?

Michael Richard Lynch (59), Autonomy Corporation'ın kurucu ortağı ve Invoke Capital'in kurucusu olarak bilinen İngiliz-İrlandalı bir teknoloji girişimcisidir. Lynch ayrıca Invoke Capital ile birlikte siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurucu ortağı olmuştur. Lynch, danışmanlık da dahil olmak üzere çeşitli başka görevlerde de bulunmuştur. Forbes, İngiliz medyasının Lynch'i 'Britanyalı Bill Gates' olarak adlandırdığını belirtti.