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İtalya'da Aşırı Yağışlar Sel Getirdi: 3 Ölü

İtalya'da Aşırı Yağışlar Sel Getirdi: 3 Ölü
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İtalya'daki aşırı yağışlar sele neden oldu. Torino yakınlarında bir kişi suya kapılarak boğulurken, Vicenza'da baba ve oğlu selden kaçarken hayatını kaybetti. Elektriksiz kalan bölgelerde hava koşullarının durumu düzeliyor.

İTALYA'da etkili olan aşırı yağışların sele neden olduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki Monteu da Po beldesinde 1 kişinin suya kapılarak boğulduğu belirtildi.

Vicenza kenti yakınlarındaki Valdagno'da ise baba ve oğlunun araçlarıyla selden kaçmaya çalışırken heyelan sonucu oluşan çukura düşerek kayboldukları açıklandı. İtalyan itfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinde baba ve oğlunun cansız bedenlerinin çukurdan çıkarıldığı kaydedildi.

Valle d'Aosta Bölgesi'nde 6 bin 400 kişinin elektriksiz kaldığı aktarılarak, Torino kentinin bulunduğu Piyemonte Bölgesi genelinde olumsuz hava koşullarının sakinleştiği ve alarm seviyesinin en üst 'kırmızı'dan 'turuncu'ya düşürüldüğü duyuruldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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