Haberler

İtalya'da 27 Kentte Sıcaklık Alarmı: Kırmızı Kod

İtalya'da 27 Kentte Sıcaklık Alarmı: Kırmızı Kod
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 27 kentte kırmızı alarm verildi. Sağlık Bakanlığı, 3'üncü seviye alarmın toplum sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşları 11.00-18.00 saatleri arasında güneşten kaçınmaya ve günde en az 1,5 litre su tüketmeye çağırdı.

İTALYA'da aşırı sıcaklar nedeniyle 27 kentte 'kırmızı alarm' verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3'üncü seviye 'kırmızı alarm' sistemine iki kent daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, '3'üncü seviye' olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini açıkladı. Yetkililer, İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların son günlerde 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşları saat 11.00 ile 18.00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve günde en az 1,5 litre su tüketmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti

Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Fenerbahçe ArsaVev geri döndü! UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Fenerbahçe'den şık geri dönüş! Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik

"Salah'ı biz almadık" deyip görüştükleri yıldız golcüyü açıkladı