İtalya'da 27 Kentte Sıcaklık Alarmı: Kırmızı Kod

İTALYA'da aşırı sıcaklar nedeniyle 27 kentte 'kırmızı alarm' verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı bültene göre, 25 kentte uygulanan 3'üncü seviye 'kırmızı alarm' sistemine iki kent daha eklendi. Sağlık Bakanlığı, '3'üncü seviye' olarak tanımlanan kırmızı alarmın, uzun süreli aşırı sıcakların toplumun tamamı için sağlık riski oluşturduğu anlamına geldiğini açıkladı. Yetkililer, İtalya'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların son günlerde 40 dereceye yaklaşması üzerine vatandaşları saat 11.00 ile 18.00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve günde en az 1,5 litre su tüketmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı