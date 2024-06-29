İtalya'da 1980'de düşen uçağın enkazı sergileniyor

İtalya itfaiyesi Vigili del Fuoco, 27 Haziran 1980'de Tiren denizine düşerek içerisindeki 81 yolcunun hayatını kaybettiği yolcu uçağı enkazının, Bologna'daki Hatıra Müzesi'nde sergilenmek üzere hazırlandığı görüntüleri paylaştı.

Vigili del Fuoco, 27 Haziran 1980'de İtalya'nın Bologna kentinden Palermo'ya giderken Tiran denizine düşerek içerisindeki 81 yolcunun hayatını kaybettiği McDonnell Douglas DC-9 model Itavia Flight 870 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının görüntülerini yayınladı. Yapılan açıklamada, enkazın 2006'da bulunduğu ve sergilenmek üzere Bologna'daki Hatıra Müzesi'ne gönderildiği ifade edildi. Görüntülerde enkazın geçtiği hazırlık aşamaları ve tamir edildiği anlar kaydedildi.