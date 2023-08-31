İtalya Başbakanı Meloni, tren kazasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayınladı

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, meydana gelen kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Torino bölgesindeki Brandizzo istasyonunda bakım çalışmaları yürütürken trenin altında kalan 5 işçinin trajik ölümünü üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi ve en samimi duygularımı iletiyorum. Olayla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve olayın en kısa sürede aydınlatılması umuduyla Piedmont Bölgesi Başkanı Cirio ile temas halindeyim" dedi.