Üye Girişi
Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İtalya Başbakanı olduktan sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce Kapalıçarşı'yı gitti. Türk tatlılarına bayılan Meloni, kuyumcu ve halıcıları gezdi. Meloni'ye Kapalıçarşı gezisinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kapalıçarşı'yı gezdi. Meloni'ye Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

MELONİ, SOLUĞU KAPALIÇARŞI'DA ALDI

İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Meloni, Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce soluğu tarihi Kapalıçarşı'da aldı.

HALICILARI VE KUYUMCULARI DOLAŞTI

Meloni, Kapalıçarşı'daki ziyaretinde halıcıları ve kuyumcuları dolaştı. Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile de görüşen Meloni, tarihi bir restoranda ise yemek yedi.

İtalya Başbakanı Meloni, İlber Ortaylı'yla birlikte Kapalıçarşı'yı gezdi

MELONİ'YE İLBER ORTAYLI DA EŞLİK ETTİ

Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Türk kahvesi ve çay da içen Meloni'ye Kapalıçarşı gezisinde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da eşlik etti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Giorgia Meloni İlber Ortaylı Kapalıçarşı Turizm Kültür Sanat Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor?
1000

Yorumlar (2)

HainKOXPER :

çok güzel hanımefendi bide bizimkilere bak

26
28
yanıtYanıtla
erge_nekon:

Bizimkiler daha güzel hain

yanıt1
yanıt2
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title