İtalya Başbakanı Meloni'den Gazze'deki Gazetecilere Yönelik Saldırıya Sert Tepki

İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez bir saldırıdır" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in önceki gün Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında muhabirlerin bulunduğu 5 gazetecinin hayatını kaybettiği saldırıyı 'haksız ve kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Meloni, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu, basın özgürlüğüne ve savaşın trajedisini aktarmak için hayatlarını cesurca riske atan herkese yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin İsrail'i savunmakta tereddüt etmediğini kaydeden Meloni, "Ancak aynı zamanda şimdi, masum kurbanları öldüren ve Hristiyan topluluklarını tehdit eden, iki devletli çözümü tehlikeye atan, orantılılık ilkesinin çok ötesine geçen bir saldırı karşısında sessiz kalamayız" diye konuştu.

Meloni ayrıca İsrail'e, Gazze'deki askeri işgale son verme, insani yardımların girişine izin verme ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesini durdurma çağrısında bulundu.