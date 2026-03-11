İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı

İSVİÇRE, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, büyükelçi ile 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi aktarılarak, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı