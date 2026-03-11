Haberler

İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı

Güncelleme:
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik nedenleriyle geçici olarak kapatma kararı aldı. Büyükelçi ve personel güvenli bir şekilde İran'dan ayrıldı.

İSVİÇRE, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapatma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, büyükelçi ile 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi aktarılarak, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

