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İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi

İsviçre'de nüfusu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarı reddedildi
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İsviçre'de seçmenler, ülke nüfusunu 10 milyonla sınırlamayı öngören sağcı SVP destekli tasarıyı yüzde 54,8 oyla reddetti.

İSVİÇRE'de seçmenler, ülkenin nüfusunu 10 milyonla sınırlandırmayı öngören tasarıyı reddetti.

İsviçre'de seçmenler, sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) desteklediği '10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır' önerisini oylamak için bugün sandığa gitti. İsviçre Federal İstatistik Dairesi, halk oylamasına katılımın yüzde 58,86 olduğunu açıkladı. Oylamada vatandaşların yüzde 54,8'inin tasarıya karşı oy kullandığı, yüzde 45,2'sinin ise destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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