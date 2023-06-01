İsviçre'de bacağı kırık inek helikopterle kurtarıldı

İsviçre'nin güneybatısındaki Sion şehrinde, bir iddiaya göre inekler arasında kavga çıktı. Olayda bacağı kırılan Goddess isimli inek için yardım çağrıldı. İneğin araçla ulaşımın zor olduğu bir bölgede bulunması üzerine helikopter ile bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, Goddess'ı koşum takımı ile helikoptere bağlayarak veteriner hekimliğine götürdü. Kameralara yansıyan görüntüler izleyenlere keyifli anlar yaşatırken ineğin son durumu hakkında bilgi verilmedi.