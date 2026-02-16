Haberler

İsviçre'de 80 Yolcuyu Taşıyan Tren Raydan Çıktı

İsviçre'nin Valais kantonundaki Goppenstein yakınlarında sabah saatlerinde raydan çıkan trenin tahliyesi sürüyor. Yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trenin kazasının nedeni ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı. Federal Demir Yolları, Goppenstein ile Brig arasındaki tren trafiğinin çığ düşmesi nedeniyle 17 Şubat'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

İsviçre'nin Valais kantonundaki Goppenstein yakınlarında saat 07.00 sıralarında bir trenin raydan çıktığı belirtildi. Bölge polisi, yaklaşık 80 yolcunun bulunduğu trenin tahliyesinin devam ettiğini kaydederek, kazanın kesin nedeni ve yaralı sayısı hakkında henüz detaylı bilgi bulunmadığını aktardı. Federal Demir Yolları (CFF) tarafından yapılan açıklamada, bölgede çığ düşmesi nedeniyle Goppenstein ile Brig arasındaki tren trafiğinin 17 Şubat saat 04.00'e kadar durdurulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
