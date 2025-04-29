İsveç'te Kuaför Salonunda Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Uppsala'da bir kuaför salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. İsveç Polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
İSVEÇ'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya