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İsveç'te Kuaför Salonunda Silahlı Saldırı: 3 Ölü

İsveç'te Kuaför Salonunda Silahlı Saldırı: 3 Ölü
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Uppsala'da bir kuaför salonunda gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. İsveç Polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

İSVEÇ'te bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsveç'in Uppsala şehir merkezinde bir kuaför salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsveç Polisi, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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