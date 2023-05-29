İsveç'te çevreci eylemciler canlı yayını bastı

İsveç'te düzenlenen bir dans yarışmasının finalinde biri erkek diğeri kadın iki çevre aktivisti yayın esnasında 'iklim felaketine dikkat çekmek için' sahneye dalarak eylem yaptı. İkili, polis tarafından stüdyodan çıkarılarak sorguya götürüldü.

İsveç'in 'Strictly Come Dancing' yarışmasının finalinde biri erkek diğeri kadın iki çevre aktivisti hızla sahneye daldı. Kameraman kamerayı hızlı bir şekilde aktiviste vurarak protestoyu sonlandırdı.

İLK MÜDAHALEYİ KAMERAMAN YAPTI

Olimpiyat kayakçısı Charlotte Kalla, profesyonel dansçı partneri Tobias Karlsson ile dans ederken, bir erkek ve kadın çiftin önüne atladı. Ancak yayının çekimini yapan kameramanlardan biri, adamı devirmek için hızlıca harekete geçti. Protestocular daha sonra stüdyodan çıkarıldı ve polis tarafından sorgulandı.

Sahneye boya atan aktivist, geçmişte 'Extinction Rebellion' adlı çevre organizasyonu için kampanya yürüten Tina Kronberg Berggren olarak tanındı. Kendisi ve diğer kampanyacılar, performans başlarken sahneye atladılar.

EYLEM SIRASINDA SÜRDÜRDÜĞÜ PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

Milli kayakçı Kalla, sahnede protestoya rağmen performansını sürdürdüğü için hakemler tarafından takdir edildi. Hakemlerin takdirini kazanan Kalla, YouTuber Hampus Hedström'e kaybederek yarışmada ikinci oldu.

İklim aktivisti grup 'Restore Wetlands'ın sözcüsü Roxy Farhat, grubun amaçlarının iklim felaketine dikkat çekmek olduğunu söyledi.