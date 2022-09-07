İstifa edeceğini duyuran Kadirov kararından geri adım attı: Satanistlerle savaşmak için görevimi sürdüreceğim

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla görevinden ayrılacağının sinyali veren Rusya lideri Vladimir Putin'in sağ kolu Ramazan Kadirov, geri adım attı. Telegram hesabından bir mesaj yayınlayan Çeçen lider Kadirov, "Ülkemizin Donbas'ta satanizmle mücadele ettiği bu kritik zamanda, ne bölgesel yetkililer ne de herhangi bir rütbedeki askeri personel tatile çıkamaz" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna işgalinde önemli bir yere sahip olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, hafta sonu yaptığı açıklama ile "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" demiş, görevinden ayrılacağının sinyallerini vermişti. Kadirov'un bu sözleri başta Rusya olmak üzere uluslararası basında şok etkisi yaratmıştı.

GÖREVİ BIRAKMAKTAN VAZGEÇTİ

Kadirov, bugün Telegram hesabından yaptığı açıklama ile bu sözlerinden geri adım attı. Kadirov, "Donbas'ta küresel Satanizmle savaşırken, görevinden ayrılma lüksü olmadığını' belirtirken, görevini bırakma konusunda fikrini değiştirdiğini açıkladı.

"BU KRİTİK ZAMANDA HERHANGİ BİR ASKER TATİLE ÇIKAMAZ"

Telegram hesabından bir mesaj yayınlayan Kadirov, "Ülkemizin Donbas'ta küresel satanizmle mücadele ettiği bu kritik zamanda, ne bölgesel yetkililer ne de herhangi bir rütbedeki askeri personel tatile çıkamaz" dedi. Kadirov, Rusya için sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğunu ve mevcut görevinde daha uzun soluklu kalarak rekor kırmak istediğini söyledi. Ayrıca, "Donetsk cephesinden mükemmel haberlerin geldiğini" öne sürerken, yeni savaşçıların bölgeye gideceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ncı ay geride kalırken, Kadirov, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, görevine "süresiz ve uzun" bir ara vermeyi planladığını söylemiş, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi" demişti.