İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sürpriz bir açıklama yapan Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore, "Burkina Faso, İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazırdır. Amerikalıların cezasız kalma günleri sona ermiştir'' dedi. Bu açıklama sonrası herkes Burkina Faso'nun askeri gücünü merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde...
- Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore, ülkesinin İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.
- Burkina Faso, Global Firepower verilerine göre askeri güç sıralamasında 145 ülke içinde 127. sırada yer alıyor.
- Burkina Faso'nun toplam aktif askeri personeli yaklaşık 12.000 kişiden oluşuyor.
ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırılar devam ederken farklı ülke liderlerinden de sürece dair dikkat çeken açıklamalar geldi.
Bu biri de Burkina Faso lideri Kaptan İbrahim Traore oldu. Ülkesinin kaynaklarını emperyalist güçlere peşkeş çeken düzeni reddeden, halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, reformist ve korkusuz bir lider olarak kıtada sembol isim haline gelen Kaptan İbrahim Traore, savaşta İran'ın yanında durduklarını belirterek "Burkina Faso, İran'ın talep etmesi halinde askeri yardımda bulunmaya hazırdır. Amerikalıların cezasız kalma günleri sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI
Bu açıklama sonrası herkes Burkina Faso'nun askeri gücünü merak etmeye başladı. Burkina Faso, Global Firepower verilerine göre askeri güç sıralamasında 145 ülke içinde 127. sırada yer alıyor.
Genel Asker Sayısı
- Toplam aktif personel: yaklaşık 12.000 asker
- Kara kuvvetleri: yaklaşık 7.000
- Hava kuvvetleri: yaklaşık 300–1.000 civarı personel
- Paramiliter güçler: yaklaşık 4.500
- Yedek kuvvet: resmi rezerv yok
Burkina Faso ayrıca sivillerden oluşan "Vatan Savunma Gönüllüleri (VDP)" adlı milis gücü kurmuştur ve bu sayının 30.000–100.000 arasında olduğu tahmin edilir.
Askeri Yapı
Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri şu birimlerden oluşur:
- Kara Kuvvetleri (Army)
- Komando piyade alayları
- Paraşüt komando birimleri
- Topçu ve mühendis birlikleri
- Zırhlı araç birlikleri
Hava Kuvvetleri
- Küçük ölçekli bir hava gücü vardır.
Başlıca hava araçları:
- Su-25 saldırı uçakları
- Mi-17 helikopterleri
- nakliye uçakları
Donanma
- Yoktur. (Burkina Faso denize kıyısı olmayan bir ülkedir)
Zırhlı araçlar
- 100'den fazla zırhlı araç
- Hafif tekerlekli zırhlılar
Topçu
- 30'dan fazla topçu sistemi
Son yıllarda alınan yeni silahlar
Çin'den alınan bazı modern sistemler:
- VN22B zırhlı ateş destek araçları
- PLL-05 120 mm havan/top sistemi
- SR5 çok namlulu roketatar
Dünya askeri güç sıralaması
Global Firepower verilerine göre:
- 2026 sıralaması: 145 ülke içinde 127. sırada
Askeri Bütçe
- Yıllık savunma bütçesi yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında....
Bu bütçe Afrika'daki büyük ordulara göre oldukça düşüktür.