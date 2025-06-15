İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları

İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
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İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
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İsrail'in saldırıları ile başlayan İran-İsrail çatışmalarında bugün İsrail Tahran, Şiraz ve İsfahan kentlerini hedef aldı. İran ise İsrail'in Hayfa, Tel Aviv, Bat Yam, Rehovot kentlerine yönelik saldırılar düzenledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün İsrail'in Tahran'a ve kritik noktalara yaptığı saldırıların ardından İran'da harekete geçti.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

Taraflar günlerdir karşılıklı saldırılarına devam ederken; bugün de çok sayıda İsrail ve İran kentine yönelik saldırılar düzenlendi.

İŞTE SAAT SAAT SALDIRILAR

15 Haziran'da gerçekleşen saldırılar şöyle:

İsrail'in İran'a saldırıları:

00:00–02:50 / Tahran

08:00–10:00 / Batı Tahran (Mehrabad Havaalanı çevresi, Kerej Askeri Havalimanı)

10:00–11:00 / Kuzey Tahran (Kudüs Meydanı)

11:00–12:00 / İsfahan (Fabrikalar, kamu binası)

12:00–13:00 / Şiraz (Savunma Bakanlığı Ek Hizmet Binası)

13:00–13:30 / Kuzeydoğu Tahran (Dışişleri Bakanlığı Niyevaran Ek Hizmet Binası)

14:00–17:00 / Tahran (Kamu hizmet binaları)

16:00–17:00 / Meşhed (Meşhed Havalimanı Askeri Terminal)

İran'ın İsrail'e saldırıları:

00:30 / Hayfa, Tamra (Bina)

03:00 / Tel Aviv, Hayfa, Tamra (Bina)

04:30 / Bat Yam, Rehovot

İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları

NE OLMUŞTU?

İsrail geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırı düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanlarının hayatlarını kaybetmesi İran'da şok etkisi yarattı.

İsrail'in saldırılarının ardından İran'da karşı saldırıya geçti. İran'ın füze saldırıları Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım neden oldu.

Karşılıklı hava saldırıları günlerdir devam ediyor. Çatışmaların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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