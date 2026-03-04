İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor

Orta Doğu'da diplomatik temasların yerini karşılıklı saldırıların aldığı bir süreç yaşanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilim, karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşındı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bazı üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme başlattığını duyurdu. İran, İsrail'e ve Körfez'deki ABD askeri noktalarına füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İRAN: EN BÜYÜK KAYIP KATAR'DA

İran yönetimi, özellikle Katar'daki El-Udeid Hava Üssü'nü hedef aldığını ve burada 200'den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ayrıca Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ile Umman'da bulunan Sultan Qaboos Limanı'ndaki bir Amerikan ticaret kompleksinin de saldırılarda hedef alındığı öne sürüldü. ABD makamları ise bu iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmadı.

BEYAZ SARAY'DAN SINIRLI AÇIKLAMA

Beyaz Saray yönetiminin saldırılar sonrası hayatını kaybeden askerlere ilişkin görüntü paylaşmama politikasını sürdürdüğü belirtiliyor. 2003'te başlayan Irak Savaşı sırasında ABD askerlerinin tabut görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından bu tür fotoğrafların servis edilmesine kısıtlama getirilmişti.

PENTAGON 4 ASKERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Pentagon, Kuveyt'e yönelik saldırı sonrası hayatını kaybettiği bildirilen dört ABD askerinin kimliklerini açıkladı. Hayatını kaybeden askerlerin Florida'dan 35 yaşındaki Yüzbaşı Cody A. Khork, Nebraska'dan 42 yaşındaki Başçavuş Noah L. Tietjens, Minnesota'dan 39 yaşındaki Başçavuş Nicole M. Amor ve Iowa'dan 20 yaşındaki Çavuş Declan J. Coady olduğu bildirildi.

HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR

Askerlerin kimliklerinin açıklanması ve fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması sonrası pek çok Amerikalı Trump'ın saldırgan tutumuna tepki göstererek "Bu askerler Amerika için ölmedi, İsrail için öldü" yorumunu yaptı.