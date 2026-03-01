İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar
ABD ve İsrail'in saldırılarına sert yanıt veren İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'sını vurdu. İran saldırı anlarını yayınladı.
- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdü.
- İran devlet televizyonu, hava savunma füzesinin İHA'yı vurduğu ve alevler içinde düştüğü görüntüleri yayınladı.
- Tahran yönetimi, bu saldırının bölgedeki yabancı müdahalelere karşı verilmiş sert bir yanıt olduğunu vurguladı.
İRAN, ABD İHA'SINI VURDU
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde, gelişmiş bir hava savunma füzesinin hedefi tam isabetle vurduğu ve İHA'nın alevler içinde düştüğü anlar yer aldı.
Tahran yönetimi, bu saldırının bölgedeki yabancı müdahalelere ve saldırılara karşı verilmiş sert bir yanıt olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haberler.com