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İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

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HTŞ Lideri Colani, Şam'a girdiğinde yaptığı ilk açıklamalarda Esad yönetiminin uyuşturucu ticaretiyle ayakta durduğunu söylemişti. Muhalifler, Esad rejimine ait bir uyuşturucu fabrikası görüntülerini yayınladı.

Suriye'de rejiminin devrilmesinin ardından, Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca dolar ve mal varlığı gündem olmuştu. Esad ailesinin en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu üretim tesisinin görüntüleri yayınlandı.

MUHALİFLER UYUŞTURUCU FABRİKASINI ELE GEÇİRDİ

Oldukça geniş bir alana kurulduğu görülen fabrikada, üretim ekipmanları, ham maddeler ve depolar yer alıyor. Suriyeli bir muhalif askerin cep telefonu ile kayda aldığı görüntülerde çok sayıda uyuşturucunun ele geçirildiği ortaya çıktı. Ele geçirilen uyuşturucular haplar muhalifler tarafından imha edildi. Söz konusu tesis, Esad ailesinin en büyük para kaynağı olarak biliniyor.

ESAD'IN KARDEŞİ UYUŞTURUCU TİCARETİNİN BAŞINDAYDI

Beşar Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından ülkedeki uyuşturucu madde üretiminin de durması bekleniyordu. HTŞ Lideri Colani, Şam'a girdiğinde yaptığı ilk açıklamalarda Esad yönetiminin uyuşturucu ticaretiyle ayakta durduğunu söylemişti. Suriye, uyuşturucu ticaretinden yılda en az 5 milyar dolar gelir elde ediyordu. Zehir ticareti, Esad yönetimine bağlı grupların en önemli gelir kaynağıydı. Esad'ın kardeşinin başında olduğu 4. Tümen, uyuşturucu ticaretinin karargahı olarak nitelendiriliyordu. Esad'ın iki kuzeni de ticaretin başındaydı ve bir süredir yaptırımların hedefindeydi.

ABD, ESAD'IN KUZENLERİ İÇİN YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD yönetimi, geçtiğimiz yıl sentetik bir uyuşturucu türü olan "Captagon"un üretimi ve ihracatında rol oynadıkları gerekçesiyle aralarında Esad'ın 2 kuzeninin de bulunduğu 6 kişiyi yaptırım listesine almıştı. Captagon ticaretinin milyar dolarlık yasa dışı bir girişime dönüştüğünün tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, Esad ailesinin captagon kaçakçılığındaki hakimiyetiyle Suriye rejimi için finansman sağladığı belirtildi.

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPerwer:

Doğruysa, Esad’ın Fıratın kuzeyindekilerle ilişkisinin neden iyi olduğu da anlaşılır.

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Haber Yorumlarımertcee27:

Tam bir şeytan üçgeni, bunları kendi zehirleri ile zehirlemek lazım.

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Haber YorumlarıSüleyman Sibli:

Bu insan olamaz imkansız bu esatı bence incelemeye alsınlar organları vesaire insan olmayacağı açıklanmalı bu nedir arkadaş

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