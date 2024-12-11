İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

Suriye'de 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede ülkenin kritik şehirlerini ele geçirdi. Son olarak başkent Şam'ı rejimin elinden alan muhalifler, ülkede yönetime geçti. Devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

RUSYA, ESAD'IN SONUNUN KADDAFİ GİBİ OLMASINI İSTEMEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Rusya Esad'ı Moskova'ya film gibi operasyonla kaçırdı. 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilip öldürülmesinin benzerini Suriye'de görmek istemeyen Rusya, kaçış operasyonun tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Esad'ı savaşın kaybedilebileceğine ikna eden Rusya, ailesiyle birlikte hemen Şam'ı terk etmesi şartıyla devrik lidere güvenli bir çıkış yolu sundu.

FİRARI, RUS İSTİHBARATI PLANLADI

Esad'ın firarını Rus istihbarat yetkilileri, organize etti. Esad'ı taşıyan uçak Rusya'nın Suriye'deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.