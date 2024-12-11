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İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

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Suriye'de Baas rejimin son bulmasıyla apar topar Rusya'ya giden devrik lider Beşar Esad'ın nasıl kaçırıldığına dair detaylar ortaya çıktı. Esad'ı kaçırmak için Rusya'nın gizli bir operasyon düzenlediği öğrenildi. İşte film gibi operasyonun detayları.

Suriye'de 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede ülkenin kritik şehirlerini ele geçirdi. Son olarak başkent Şam'ı rejimin elinden alan muhalifler, ülkede yönetime geçti. Devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

RUSYA, ESAD'IN SONUNUN KADDAFİ GİBİ OLMASINI İSTEMEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Rusya Esad'ı Moskova'ya film gibi operasyonla kaçırdı. 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilip öldürülmesinin benzerini Suriye'de görmek istemeyen Rusya, kaçış operasyonun tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Esad'ı savaşın kaybedilebileceğine ikna eden Rusya, ailesiyle birlikte hemen Şam'ı terk etmesi şartıyla devrik lidere güvenli bir çıkış yolu sundu.

FİRARI, RUS İSTİHBARATI PLANLADI

Esad'ın firarını Rus istihbarat yetkilileri, organize etti. Esad'ı taşıyan uçak Rusya'nın Suriye'deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.

İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

sednaya hapishanesinde yapılan zulümler bu eli kanlı diktatörün yanına kâr kalmaz. putin iyi adam diyordum o da boş adam çıktı. bu katili koruyor

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Rusya nın ne işine yarayacak acaba?

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

ALLAHın azabından nasıl açacaksınız ey zalimler Esad senin azabın kat kat olsun o halka o işkenceleri nasıl yaptın pres makinası işkencesi ne demek ??

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSUNSET null:

kalsa Saddam gibi bir son olacaktı, ama çözüm Rusya'nın kanatları altında olmak değildi, şimdi ülkenin bütün sırları da birlikte gitti

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

büyük devletler böyle fareleri kendi amaçları için kullanır ülkelerini soyup kaçırdıkları mal varlıklarının üstüne yatarlar

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Haber YorumlarıBükücü:

Esad'ın hayatı film oluyor. Başrolde Amin Feryadı oynuyor :)

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

o kadar parayla gelse biz de kaçırırdık. cari açığımız kapanırdı.

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