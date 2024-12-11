İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
Suriye'de Baas rejimin son bulmasıyla apar topar Rusya'ya giden devrik lider Beşar Esad'ın nasıl kaçırıldığına dair detaylar ortaya çıktı. Esad'ı kaçırmak için Rusya'nın gizli bir operasyon düzenlediği öğrenildi. İşte film gibi operasyonun detayları.
Suriye'de 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede ülkenin kritik şehirlerini ele geçirdi. Son olarak başkent Şam'ı rejimin elinden alan muhalifler, ülkede yönetime geçti. Devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
RUSYA, ESAD'IN SONUNUN KADDAFİ GİBİ OLMASINI İSTEMEDİ
Bloomberg'de yer alan habere göre, Rusya Esad'ı Moskova'ya film gibi operasyonla kaçırdı. 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilip öldürülmesinin benzerini Suriye'de görmek istemeyen Rusya, kaçış operasyonun tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Esad'ı savaşın kaybedilebileceğine ikna eden Rusya, ailesiyle birlikte hemen Şam'ı terk etmesi şartıyla devrik lidere güvenli bir çıkış yolu sundu.
FİRARI, RUS İSTİHBARATI PLANLADI
Esad'ın firarını Rus istihbarat yetkilileri, organize etti. Esad'ı taşıyan uçak Rusya'nın Suriye'deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.