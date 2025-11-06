İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapacağı sefer için hazırlanan Saudia Airlines'e ait uçak kalkış için son hazırlıklarını tamamladı.

YOLCUNUN 'UÇAKTA BOMBA VAR' SÖZÜ PANİĞE NEDEN OLDU

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Kabin ekipleri durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek durumu rapor ederek polis ekiplerini çağırdı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI, ASILSIZ ÇIKTI

Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi.

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.