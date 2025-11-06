Haberler

İstanbul Havalimanı'nda "Uçakta bomba var" diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi

İstanbul Havalimanı'nda 'Uçakta bomba var' diyen yolcu ekipleri alarma geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda, Cidde seferini gerçekleştirmek üzere hazırlık yapan bir uçakta bulunan yolcunun “Uçakta bomba var” sözü paniğe neden oldu. Yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken; uçağın kabin ve kargo bölümlerinde yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

  • İstanbul Havalimanı'nda Saudia Airlines uçağında bir yolcu 'uçakta bomba var' dedi.
  • Uçakta bomba arama köpeği ve X-Ray cihazı ile arama yapıldı.
  • Yapılan aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapacağı sefer için hazırlanan Saudia Airlines'e ait uçak kalkış için son hazırlıklarını tamamladı.

YOLCUNUN 'UÇAKTA BOMBA VAR' SÖZÜ PANİĞE NEDEN OLDU

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcunun 'uçakta bomba var' sözü paniğe neden oldu. Kabin ekipleri durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek durumu rapor ederek polis ekiplerini çağırdı.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI, ASILSIZ ÇIKTI

Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi.

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Erdoğan'dan sonra o isim de Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıesrefpasali:

İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirken, yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. bu eylemin cezasi yokmu? ihbar dogru ciksaydi odulu varmiydi? bunlari yazin, cezasi yok macera olsun diyen olabilir, bosta kalmamali odul de olmali,,, para cezasi hapis cezasi da olmali...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

polislerde kafadan gevşek.... uçakta bomba olsa binermi adam? o öyle derse, beriki desin, hemde üç tane.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor

Helal sana! Arda Turan, Avrupa'da fırtına estiriyor
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya rekor ceza

7 bin TL'lik hesap pahalıya patladı! Fenomen boyozcuya dudak uçuklatan ceza
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Özgür Özel'in 'Eti maden' iddiasına Akın Gürlek'ten yalanlama

Özgür Özel'in "Eti Maden" iddiasına beklenen yanıt geldi
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler! Adeta kin kustu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.