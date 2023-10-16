İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

İstanbul Valiliği, Komoros bayraklı kuru yük gemisinin Maltepe açıklarında karaya oturduğunu bildirdi. Gemide herhangi bir çevre kirliliği olmadığı belirtildi.

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada Maltepe açıklarında karaya oturdu

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı belirlendi