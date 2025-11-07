İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu ve İki Bakan için Yakalama Emri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iki İsrailli bakanın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Savunma Bakanı İsrael Katz, Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar Salama da bu kişiler arasında.

Başsavcılık bu 37 kişinin Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesinde tanımlanan insanlığa karşı suçlar ve 76. maddesinde tanımlanan soykırım suçlarından tutuklanması için yakalama emri çıkarıldı.

Netanyahu ve kabinesindeki bakanlar ise, daha önce Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın şikayetiyle açılan davada da karşıya kaldıkları soykırım suçlamasını reddediyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre bu suçların cezası ağırlaştırılmış müebbet.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Küresel Sumud Filosu içinde yer alan aktivistlerin alıkonulmasının ardından başlatıldığı ter aldı.

Alıkonulan kişilerin serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye götürüldüğünde Adli Tıp Kurumu'nda muayeneden geçirildiğini ve ardından mağdur/müşteki sıfatlarıyla beyanlarının alındığını aktaran başsavcılık, elde edilen deliller sonucunda bu 37 kişinin soykırım ve insanlığa karşı suçlarda sorumluluğu bulunduğunu iddia etti.

Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) de Başbakan Netanyahu ve Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

ICC'den Kasım 2024'te yapılan yazılı açıklamada, bu kişilerin savaş suçları ve insanlık karşıtı suçlar konusunda "cezai sorumluluk" taşıdığına dair "makul gerekçeler" olduğu yönünde karar verdiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ICC kararı açıklandığı gün X hesabından yaptığı bir paylaşımda kararı "Yahudi karşıtı" olarak nitelerken Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emirlerinin uygulanması gerektiğini söylemişti.