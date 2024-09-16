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İsrailliler Filistin'deki ilkokula sopalarla baskın düzenledi

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Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'da bir ilkokula baskın düzenledi. Sopalarla öğretmen ve öğrencilere saldıran işgalciler o anları kayda olan kişilerin üzerine yürüdü. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Filistinli kaynaklarından ulaşılan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde yer alan Arab Keabine İlkokulu'na saldırdı. Sopalarla ilkokulu basan saldırganların, öğrenci ve öğretmenleri darp ettiği görüldü.

7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsraillilerin, ellerinde sopalarla okula baskın düzenlediği görüldü. Saldırganların engel olmaya çalışan kişileri darp ettiği ve bazı kişileri de kovaladığı kameraya yansıdı. İsraillilerin saldırısı sırasında okulda bulunanların ağlamaları ve çığlıkları duyuldu.

SALDIRILAR 7 EKİM'DEN BU YANA ARTIŞ GÖSTERDİ

Filistinlilerin topraklarını işgal eden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait köylere ve beldelere saldırılar düzenliyor. Söz konusu İsraillilerin, Batı Şeria'daki bu saldırılarının özellikle 7 Ekim'den sonra artış gösteriyor.

Kaynak: AA / Ebrar Ünaldı - Dünya

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Yorumlar (1)

Emre null:

mit bir an önce terörist netanyahuyu paketleyip yuce Türk yargısının önüne cikarmalidir artık buramiza kadar geldi

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