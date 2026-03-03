İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, İsrailli pilotların İran'a yönelik bombardıman öncesi Tevrat okuduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, askeri operasyonların dini referanslarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği tartışmasını da beraberinde getirdi.

SALDIRI ÖNCESİ DİNİ RİTÜEL İDDİASI

Paylaşılan görüntülerde bazı pilotların uçuş öncesi bir araya gelerek Tevrat'tan pasajlar okuduğu ve dua ettiği görülüyor. Uzmanlar, savaş dönemlerinde askerlerin moral ve motivasyon amacıyla dini metinlere yönelmesinin yeni bir durum olmadığını belirtirken, görüntülerin zamanlamasının dikkat çekici olduğunu vurguluyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) konuya ilişkin resmi bir doğrulama ya da ayrıntılı açıklama gelmedi. Ancak görüntülerin İran'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde ortaya çıkması, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

GERİLİM DİNİ SÖYLEMLERLE DERİNLEŞİYOR MU?

İsrail-İran hattında askeri gerilim tırmanırken, tarafların zaman zaman dini ve ideolojik söylemlerle mesaj vermesi bölgedeki çatışmanın yalnızca askeri değil, sembolik ve psikolojik boyutunun da güçlendiğine işaret ediyor. Görüntülerin doğruluğu ve bağlamına ilişkin resmi netlik beklenirken, gelişme savaşın algı boyutuna dair yeni bir tartışma başlatmış durumda.