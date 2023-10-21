İsrailli bakandan "Hizbullah" açıklaması: Bedelini şimdiden ağır ödüyorlar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze sınırında kara operasyonuna hazırlanan İsrail askerlerini ziyaret ederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gallant, "Hizbullah savaşa Hamas'ın yanında girmeye karar verdi ve bunun bedelini şimdiden ağır bir şekilde ödüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik olası kara saldırısı öncesinde, ülkenin kuzeyindeki Lübnan sınırında bulunan Hizbullah'a mesaj vererek, "Hizbullah savaşa Hamas'ın yanında girmeye karar verdi ve bunun bedelini şimdiden ağır bir şekilde ödüyor." dedi.

GAZZE SINIRINA GİTTİ

Bakan Gallant, İsrail ordusu tarafından abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze sınırında kara operasyonuna hazırlanan İsrail askerlerini ziyaret etti.

"BEDELİNİ ŞİMDİDEN AĞIR ÖDÜYOR"

Gallant, "Hizbullah savaşa Hamas'ın yanında girmeye karar verdi ve bunun bedelini şimdiden ağır bir şekilde ödüyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 4 BİN 385 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.