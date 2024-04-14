İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var

İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına yönelik saldırısına "Gerçek Vaat Operasyonu" adını verdiği bir misilleme yapan İran ordusu, Tel Aviv'i 300'e yakın füze ve İHA ile vurdu.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN BİR SKANDAL ÇAĞRI DAHA

İsrail güvenlik kaynakları füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken son dönemde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den yine skandal bir çağrı geldi.

"ŞİMDİ EZİCİ BİR SALDIRIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ben-Gvir, "Şu ana kadar etkileyici bir savunma; şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.