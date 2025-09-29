Haberler

İsrail yeni bir savaşın hazırlığına başladı, İran füze denemelerini hızlandırdı

İsrail yeni bir savaşın hazırlığına başladı, İran füze denemelerini hızlandırdı
Güncelleme:
İsrail basınında yer alan haberlere göre, ülke İran'ın olası saldırısına karşı yeni bir savaş hazırlığı yapıyor. Tel Aviv'deki endişelerin artmasında, İran'ın geçtiğimiz savaşta gösterdiği direnç, Rusya ve Çin'den aldığı destek ile ABD Başkanı Donald Trump'ın farklı krizlerle meşgul olması etkili oluyor. Öte yandan, İran ise balistik balistik füze denemelerini hızlandırdı.

İsrail basını Israel Hayom, ülkenin İran'la olası bir savaşa hazırlandığını yazdı. Habere göre Tahran, "kısasa kısas" (snapback) yaptırımlarının baskısı altında tepki olarak İsrail'e saldırabilir. Bu olasılık üç temel faktöre bağlanıyor: İran'ın geçmiş savaşta gösterdiği direnç, Rusya ve Çin'den sağladığı askeri-teknolojik destek ve ABD'nin İsrail'e yeterince güçlü destek veremeyecek olması.

"İLK SALDIRIYA RAĞMEN HASAR ALDIK"

Gazeteye göre İsrail, son savaşta ilk hamleyi yapan taraf olmasına rağmen beklenmedik ölçüde ağır zarar gördü. Buna karşılık, İran aynı ölçüde zarar almadı ve kaybettiği liderler ile nükleer bilimcilerini kısa sürede telafi ederek gücünü korudu. Şimdi ise Tahran, bir sonraki savaş için çok daha hazırlıklı.

TAHRAN'IN YENİ GÜÇ ORTAKLARI

Rusya ve Çin'le ticari, askeri ve teknolojik anlaşmalar imzalayan İran, bu işbirlikleri sayesinde İsrail'e karşı elini güçlendirmiş durumda. Israel Hayom, bu gelişmelerin Tel Aviv'de ciddi endişe yarattığını belirtiyor.

WASHINGTON'DAN AZALAN DESTE KORKUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın başka krizlere odaklanması ve kendi çevresinde yükselen İsrail karşıtlığı, Tel Aviv'in endişelerini artırıyor. Gazeteye göre bu, İsrail'in Washington'dan eskisi kadar güçlü bir destek alamayacağı anlamına geliyor.

TAHRAN'DAN KARŞI SUÇLAMA

İran basını ise iddialara aynı sertlikte yanıt verdi. Devlet televizyonu Press TV, İsrail'in "İran'ı tamamen bitirmek için" yeni bir savaşa hazırlandığını öne sürdü.

FÜZE DENEMELERİNE HIZ VERME ÇAĞRISI

Press TV, özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "gelecek yıl, İran konusunda İsrail güvenliği için kritik olacak" sözlerine dikkat çekti. Habere göre bu ifadeler, Tel Aviv'in savaş hazırlığına işaret ediyor. İran basını, buna karşılık Tahran'ın balistik füze denemelerini hızlandırması ve askeri yatırımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

Erdem Aksoy
