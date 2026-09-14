Haberler

İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasını görüşmek üzere gelecek ay Roma'da buluşacak

İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasını görüşmek üzere gelecek ay Roma'da buluşacak
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ve Lübnan'ın, sınır hattındaki çatışmaları sona erdirmeyi ve güvenliği sağlamayı amaçlayan ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere ekim ayında Roma'da bir araya geleceği bildirildi.

(ANKARA) - İsrail ve Lübnan'ın, sınır hattındaki çatışmaları sona erdirmeyi ve güvenliği sağlamayı amaçlayan ABD arabuluculuğundaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere ekim ayında Roma'da bir araya geleceği bildirildi.

Batı medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail ve Lübnan'ın ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Yetkili, anlaşmanın uygulanmaya devam etmesinin " Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için tek uygulanabilir mekanizma" olduğunu ifade etti.

Yetkili ayrıca, Lübnan ve İsrail'in büyükelçilerinin gelecek hafta Washington'da bir araya geleceğini bildirdi. Roma'da ağustos ayında gerçekleştirilen yedinci tur görüşmelerde, taraflar arasındaki bazı temel toprak meselelerinde ilerleme sağlanamamıştı.

Kaynak: ANKA
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi

Milyonların beklediği haber geldi!

Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi

Diyarbakır’da Demirtaş sohbeti! Sakızcı Memo Bilal Erdoğan’dan istedi

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı

Faili meçhuller mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti