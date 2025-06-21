İsrail ve İran Arasındaki Çatışma Sürediyor

İsrail'in 13 Haziran'da İran'daki tesislere ve yöneticileri hedef alan saldırılarının dokuzuncu gününde iki ülke karşılıklı olarak çatışmayı sürdürdü.

İran medyasında İsfahan'daki nükleer tesise saldırı yapıldığı aktarılıyor.

Fars Haber Ajansı tesiste saldırı kaynaklı bir sızıntı olmadığını bildirdi.

İsrail ise İran'dan gönderilen üç SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bununla birlikte İsrail yeni bir İranlı üst düzey ismin öldürüldüğünü iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Kum şehrindeki bir apartmanda Saeed Izadi'nin öldürüldüğünü savundu.

Katz yaptığı açıklamada, istihbaratı ve hava kuvvetlerini övdükten sonra "Öldürülenler ve rehineler için adalet. İsrail'in uzun kolu tüm düşmanlarına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Izadi, İran'ın ülke dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanları arasında yer alıyor ve Filistinli örgütlerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

Devrim Muhafızları Izadi'nin ölümünü henüz doğrulamadı.

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temaslarını sürdürüyor.

Bakan Arakçi, Cuma günü Cenevre'de İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile bir araya geldikten sonra 21 Haziran Cumartesi günü de Türkiye'ye geçti.

İslam İşbirliği Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da yapılıyor.

Arakçi müzakereler için saldırıların durdurulması şartını ortaya koymuştu.