Üye Girişi
Haberler
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu

İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve İsrail'in Gazze'de ateşkes konusunda anlaştığı iddia edildi. Buna göre, Hamas elindeki hasta, yaşlı ve kadın esirleri bırakacak. İsrail ordusu da Gazze'den kademeli bir şekilde çekilecek. Öte yandan Netanyahu bu çerçevede yarın kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarında on binlerce masum sivil hayatını kaybederken, bir yandan da ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

"HAMAS VE İSRAİL ATEŞKESTE ANLAŞTI" İDDİASI

Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç merakla beklenirken, el Arabiya dikkat çeken bir iddiada bulundu. Habere göre, Hamas ve İsrail ateşkeste anlaştı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN KADEMELİ ÇEKİLECEK

Ateşkesin detaylarında yer alan maddeler Gazze için umutları artırdı. Buna göre, Hamas elindeki hasta, yaşlı ve kadın esirleri serbest bırakmayı kabul etti. İsrail ordusu ise zamana yayılmış biçimde kademeli olarak Gazze'den çekilecek.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Reuters'ın haberine göre, Netanyahu Kahire'de ateşkes görüşmelerine katılacak.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da 107 bin 244'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL-HAMAS ARASINDA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta, "kısıtlı yetkilere" sahip bir İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini aktarmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurmuştu. Hamas da dün yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da, ateşkes için yapılan görüşmelerin "ciddi ve olumlu" olduğunu, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Et almaya gelen vatandaşlar, yeni yasağa anlam veremedi
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Kameralar karşısında söyleyemedikleri ortaya çıktı
500

Yorumlar (30)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

HANİYE VE YAHYA SİNWAR NEREDE YA HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme193
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

İnşallah yaşattıklarını yaşamadan ölmezsin

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Aydin:

2027 de israil diye bir devlet olmayacak

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Barışın, kardeş kardeş geçinip yaşayın işte. Bağnazlık, yobazlık, gericilik, dinsel ayrılıklar üzerinden hizipleşmeyi bırakın. Ölümden öte köy yoktur. Gidipte geri gelen var mı?... Hikayelere, hurafelere aldanmayın!!!

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

netanyahum nasıl isterse o

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

İsrail cephe azaltıyor. Suriye'ye girecek...

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Hepinizin sonu ariel şaron gibi olacak.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Vefapu. Özcanpu, savaşpu nun babaları konuşmuş, babanız geldi koşun pular.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Netanyahum 3

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasef Behar:

İnsan kaybı korkuç dıyorlar. Rusya ve Ukranya savaşında kaç kişi hayatını kaybettiğini bilen varmı. Asad surıyede ne kadar ınsan oldurdu haberınız varmı gaza da 50.000 kişi hayatını kaybetmiştir dıyorlar bır tane Hamas uyesı yok lıstede

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.