İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
İsrail ve ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. Yemenli Husiler bugün öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almış ancak füzeler havada imha edilmişti.
İsrail ve ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.
Gerçekleştirilen saldırıda Husilere ait Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı iddia edildi. Düzenlenen hava saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
israil basını ise Hizbullah'tan sonra yeni hedefin Husiler olacağını ve Husilere karşı ciddi hava saldırılarının başlayacağını iddia ediyordu.
HUSİLER İSRAİL'E SALDIRMIŞTI.
Husiler öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almıştı.