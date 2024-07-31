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İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'de panik hakim. Misilleme yapılmasından endişe duyan İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümüne neden olan suikast Orta Doğu'daki gerilimi iyiden iyiye tırmandırırken, misillemeden korkan İsrail'den de hamle gecikmedi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

Haniye suikastının ardından bölgede gerilim yükseliyor. Tüm dünyadan suikastle ilgili açıklamalar gelirken İsrail sivil uçuşları durdurma kararı aldı. Ülkede Haniye'ye düzenlenen suikasta yanıt olarak misilleme yapılmasından endişe ediliyor.

HANİYE SUİKASTI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsmail Haniye Tahran İsrail Hakim Güvenlik Politika Dünya Haberler

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 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
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Yorumlar (11)

slim shady:

Adamların ekonomisi o kadar iyiki tüm uçuşları anında durdurabiliyorlar.Para güç demek ve bizde para yok!

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Necattin Dursun Şan:

İsrail'e git o zaman ylka

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Üveys Uyanık:

başta 57 İslam devleti buyleyse herşeyi hak ediyoruz sadece birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar yok olmaya mahkumuz buyle guderse

yanıt35
yanıt0
Tutankamon Hoca:

Heryeri yol gecen hanımı sandın senin yaşadıgın yer gibi kolaymı sınırdan gecmek

yanıt2
yanıt0
Abuzer Sever:

Daha bu İsrail'in iyi günleri...her zulmün bir cezası olacaktır elbette...

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yanıtYanıtla
VEFA:

Böyle diye diye yarattığınız yıkıma bakın, yazık!..

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Turko:

İsrail filistini ele geçirdi sıra Lüblan'da. Şu an yahudileri durduracak güç yok.

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Cafer KILIÇ:

İsrail eninde sonunda yok olacak

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Marko Apostolidis:

o kadar genellersen herkes kaybolacak...

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Cihans:

Korkmak ve tedbir almak misillemeden korkabilecek bir israil sence boyle yapabilirmi ,???

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