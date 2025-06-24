İsrail, Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti

İsrail, Trump'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etti
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İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkesin kabul edildiğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde konuya dair açıklama yapacağı duyuruldu.

İSRAİL Başbakanlık Ofisi, ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı belirtilerek, "İsrail'in ateşkesin ihlaline güçlü şekilde karşılık vereceği" ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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